Girona dramma ter Stegen | operazione e Mondiale a rischio

Marc-André ter Stegen si è infortunato durante una partita con il Girona. Il portiere tedesco si è sottoposto a un intervento e ora il suo Mondiale è in forse. La sua stagione, già difficile, si complica ancora di più. La squadra e i tifosi sperano in una pronta guarigione.

Non c'è pace per Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco, che sperava di ritrovare serenità e continuità con la maglia del Girona dopo lo storico addio al Barcellona, deve fare i conti con l'ennesimo durissimo colpo della sua carriera. Il club catalano ha ufficializzato che l'estremo difensore ha riportato una grave lesione alla coscia sinistra durante l'ultimo match contro il Real Oviedo. La situazione è apparsa subito seria, tanto da richiedere il ricorso alla chirurgia: "Ter Stegen sarà operato venerdì prossimo ", recita la nota medica del Girona, specificando che solo dopo l'intervento sarà possibile stimare con precisione i tempi di recupero.

