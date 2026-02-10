Giovanni Floris | remigrazione progetto deficiente ma chi deficita è proprio lui!

Floris ha definito “progetto deficiente” un’idea sulla remigrazione. La frase sorprende, soprattutto perché viene da lui, noto per il suo stile rapido e senza troppi fronzoli. Durante una puntata, il giornalista ha usato parole dure contro un progetto che, a suo avviso, rischia di essere inutile. La sua critica arriva in un momento di confronto acceso, e non sono mancate le reazioni sui social. Floris, che spesso accelera i suoi interventi, questa volta non si è tirato indietro, lasciando intendere che non ha paura di dire quello che pensa.

Roma, 10 feb – L’ha detto davvero! Per quanto possa essere incredibile, ma l’ha fatto. Giovanni Floris, il volto di diMartedì, il chirurgo della parola tronca, la cui ossessione per il ritmo televisivo finisce spesso per sezionare il pensiero altrui, trasformando l’approfondimento in una frenetica passerella, dove la velocità della domanda conta più della sostanza della risposta, l’ha fatto. In barba alla professionalità, alla deontologia, all’onestà intellettuale, al saper leggere. Tutte qualità che ha dimostrato di non avere. La (ri)lettura della proposta. Nel suo solito soliloquio, il giorna(bal)lista e conduttore di LA7, ben conscio di essere l’ultima scialuppa di salvataggio di una sinistra progressista imbarcata sul borghesissimo ed elitario Titanic, spacciato ora per Flottilla della serie restiamo umani, ora carretta del mare per andare a raccogliere colori che saranno i loro voti di domani, si è lanciato in una filippica impomata della più estrema bassezza culturale sulla, anzi, contro la proposta di legge di iniziativa popolare sulla Remigrazione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Giovanni Floris: remigrazione “progetto deficiente” (ma chi “deficita” è proprio lui!) Approfondimenti su Giovanni Floris Lilli Gruber “lascia” Otto e Mezzo a Giovanni Floris ma torna con una puntata speciale: cosa è successo Lilli Gruber ha temporaneamente lasciato la conduzione di Otto e Mezzo, sostituita da Giovanni Floris per questa settimana. “È stato proprio lui”. Chi ha pagato la cauzione di Jacques Moretti non è più un mistero: svelata l’identità, chi è La verità sulla cauzione di Jacques Moretti è finalmente uscita. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giovanni Floris Argomenti discussi: Remigrazione, Floris: Un progetto deficiente che trasforma l’Italia in un master; Decreti sicurezza, Floris: Fa impressione che il governo sia sempre un passo indietro; Processo Corona-Berlusconi, Floris: Difficile, serve distinguere legge e consenso; Meloni con la faccia d’angelo cancellata, Floris: Ci metterei Dybala o Totti al suo posto. Remigrazione, Floris: Un progetto deficiente che trasforma l’Italia in un masterGiovanni Floris critica la proposta di legge sulla remigrazione: oltre 57 mila firme in 24 ore, ma il progetto viene definito inefficace e distorto. la7.it Anna Rita Di Leo. . Il giornalista Giovanni Floris, presenta la sua ultima fatica letteraria agli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento,diretto da Marika Gatto:” Asini che volano. Elogio degli italiani tra cinema e realtà”. Un tempo la commed - facebook.com facebook "Penso sia il momento di maggiore difficoltà per la destra italiana", l'intervista completa a Giovanni Floris x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.