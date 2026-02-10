Un ragazzo è stato ferito con un coltello sulla ciclabile di Cascina. Secondo la vittima, l’aggressore era travisato e si è avvicinato minacciandolo. La scena è stata descritta come improvvisa e violenta. Le forze dell’ordine stanno ascoltando le testimonianze nel tentativo di ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.

Cascina (Pisa), 10 febbraio 2026 – “Era minaccioso, travisato, si è avvicinato con una lama e mi ha ferito alla coscia». Il 23enne aggredito domenica mattina sulla pista ciclabile all’altezza delle scuole medie a Cascina è rimasto molto scosso da quanto accaduto. A quell’ora, mezzogiorno circa, c’erano altre persone a passeggiare insieme a lui. Non è ancora chiaro se qualcuno abbia visto la scena per intero. Di sicuro, lo hanno visto dopo. «C’era un ragazzo in difficoltà », scrivono i testimoni sui social dove la notizia è rimbalzata poco dopo. E sono proprio loro che i carabinieri stanno sentendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane accoltellato sulla ciclabile: “Era travisato, è rimasto in silenzio”. Al setaccio le varie testimonianze

Approfondimenti su Cascina Pisa

