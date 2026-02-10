Giorno del Ricordo tutto il palinsesto Rai su tv radio e streaming online

Questa mattina la Rai ha dedicato l’intera giornata alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. Programmi, approfondimenti e testimonianze sono andati in onda su tv, radio e streaming, per ricordare uno dei capitoli più drammatici della nostra storia. Molti italiani hanno seguito con attenzione le iniziative, che hanno coinvolto diverse emittenti e piattaforme.

