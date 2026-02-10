Giorno del Ricordo tutto il palinsesto Rai su tv radio e streaming online
Questa mattina la Rai ha dedicato l’intera giornata alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. Programmi, approfondimenti e testimonianze sono andati in onda su tv, radio e streaming, per ricordare uno dei capitoli più drammatici della nostra storia. Molti italiani hanno seguito con attenzione le iniziative, che hanno coinvolto diverse emittenti e piattaforme.
In occasione del Giorno del ricordo del 10 febbraio 2026, come anche l'anno scorso, la Rai ha predisposto un palinsesto speciale per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo delle comunità giuliano-dalmate. La programmazione spazia dalle trasmissioni storiche ai nuovi film, ma include anche moltissimi contenuti digitali. Ecco l'elenco completo tra tv, radio e piattaforme online. Rai 1: 10 - Celebrazione del Giorno del Ricordo nell’Aula della Camera dei deputati (a cura di Rai Parlamento), alla presenza del Capo dello Stato 20.30 - 5 Minuti: ospite Abdon Pamich (con Bruno Vespa) 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
