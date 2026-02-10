Giorno del Ricordo Tarasconi | Non si può racchiudere un’esistenza in una sola valigia

Da ilpiacenza.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nel giardino Martiri delle foibe, si è tenuta la cerimonia in ricordo delle vittime delle foibe e della tragedia istriana. Alla presenza di alcuni cittadini e rappresentanti istituzionali, si sono ricordate le sofferenze di chi ha perso la vita durante il secondo Dopoguerra. Tra i interventi, anche quello di Tarasconi, che ha sottolineato come non si possa ridurre un’esistenza a una sola valigia. La giornata si è conclusa con un momento di silenzio e una corona di fiori.

Nella mattinata di martedì 10 febbraio, nella ricorrenza del Giorno del Ricordo, al giardino Martiri delle foibe tra via Trivioli e via Buozzi si è svolta la cerimonia in memoria delle vittime delle foibe e della tragedia istriana del secondo Dopoguerra. Nell’occasione sono intervenuti il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

Giorno del Ricordo, Meloni: “Una storia che appartiene all’Italia intera”. Al via il Treno del Ricordo

Oggi, in tutta Italia si celebra il Giorno del Ricordo.

Giorno del Ricordo a Selvazzano Dentro con la proiezione del film “La bambina con la valigia”

Selvazzano Dentro si prepara a ricordare i martiri delle Foibe con una serata dedicata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giorno del Ricordo

Argomenti discussi: Giorno del ricordo.

giorno del ricordo tarasconiGiorno del Ricordo, Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 febbraio al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it

giorno del ricordo tarasconiGiorno del Ricordo. A Montecitorio la cerimonia con il Presidente MattarellaA Trieste deposizione di tre corone d’alloro alla Foiba 149 di Monrupino e cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza ... rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.