Giorno del Ricordo Tarasconi | Non si può racchiudere un’esistenza in una sola valigia

Questa mattina, nel giardino Martiri delle foibe, si è tenuta la cerimonia in ricordo delle vittime delle foibe e della tragedia istriana. Alla presenza di alcuni cittadini e rappresentanti istituzionali, si sono ricordate le sofferenze di chi ha perso la vita durante il secondo Dopoguerra. Tra i interventi, anche quello di Tarasconi, che ha sottolineato come non si possa ridurre un’esistenza a una sola valigia. La giornata si è conclusa con un momento di silenzio e una corona di fiori.

