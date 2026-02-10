Oggi a Basovizza, Matteo Salvini ha ricordato le vittime delle foibe e l’importanza di non dimenticare. Durante le celebrazioni del Giorno del Ricordo, il vicepremier ha parlato di come quelle violenze siano state un annientamento della persona e ha invitato gli italiani a mantenere viva la memoria di quegli eventi.

Oggi a Basovizza, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe. “Il ricordo non è passato, ma presente e futuro – ha dichiarato Salvini – per questo spero che non ci sia più nessuno che neghi, riduca, falsifichi o ridimensioni quanto accaduto, come purtroppo avvenuto ancora la settimana scorsa a Trieste, con parole vergognose sul ‘ricordo truccato’”. Salvini ha aggiunto: “La cosa che colpisce delle foibe è l’annientamento della persona. Non solo l’uccisione – che può purtroppo accadere durante o dopo una guerra – ma la volontà di annientare persone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giorno del Ricordo, Salvini: “Le foibe sono annientamento della persona, memoria doverosa degli italiani”

Oggi si ricorda il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, per non dimenticare le tragedie delle foibe e l'esodo degli italiani dei territori di Istria e Dalmazia.

Oggi si ricorda il Giorno del Ricordo, un momento per mettere in luce le sofferenze degli italiani rimaste spesso ai margini.

