Giorno del ricordo | Salvini Fedriga e Dipiazza contro i negazionisti delle foibe VIDEO

Questa mattina a Basovizza, in Friuli-Venezia Giulia, si sono riuniti alcuni dei principali esponenti della politica italiana per ricordare le vittime delle foibe. Matteo Salvini, Massimiliano Fedriga e Dipiazza hanno preso la parola, criticando chi mette in discussione la tragedia e definendo “negazionisti” chi nega i fatti storici. La cerimonia si è svolta in un clima di fermezza e convinzione nel mantenere viva la memoria di quegli eventi.

