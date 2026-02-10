Giorno del ricordo | Salvini Fedriga e Dipiazza contro i negazionisti delle foibe VIDEO

Questa mattina a Basovizza, in Friuli-Venezia Giulia, si è tenuta una cerimonia per il Giorno del ricordo. Salvini, Fedriga e Dipiazza hanno preso la parola contro chi mette in dubbio o minimizza le tragedie delle foibe e l’esodo degli italiani da quelle terre. I tre hanno rimarcato l’importanza di ricordare e rispettare la memoria, attaccando chi cerca di negare o revisionare quei fatti storici. La piazza si è riempita di persone che vogliono mantenere vivo il ricordo di quelle sofferenze, mentre

Questa mattina a Basovizza, in occasione del Giorno del ricordo che commemora i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata, sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini, il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il sindaco di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Foibe Esodo Giorno del Ricordo, Torino: fiaccolata in ricordo delle vittime delle Foibe A Torino si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime delle Foibe e gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Foibe Esodo Argomenti discussi: Giorno del ricordo: Salvini a Basovizza e Calderone in stazione, tutte le cerimonie; Giornata del Ricordo, il 10 Salvini alla commemorazione in Foiba; Giorno del Ricordo, Salvini torna alla foiba di Basovizza. Tutti gli eventi in programma a Trieste e Gorizia; Salvini alla foiba di Basovizza: Il ricordo è futuro, non passato. Giorno del Ricordo, Salvini a Basovizza: Onore e dignità a migliaia di italiani uccisi perché italianiA margine della solenne cerimonia presso la Foiba di Basovizza, Monumento nazionale, per il Giorno del Ricordo, Matteo Salvini è intervenuto ribadendo il valore civile e nazionale della memoria delle ... triestecafe.it Giorno del Ricordo, Salvini: Le foibe sono annientamento della persona, memoria doverosa degli italianiOggi a Basovizza, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la ... laprimapagina.it #Tg2000 - Giorno del #Ricordo, Mattarella e Meloni alle #celebrazioni per le vittime delle #foibe #10febbraio #TV2000 #Esodo #GiorgiaMeloni #Mattarella #Storia - facebook.com facebook #MARGHERA • Uniti per non dimenticare la tragedia delle #foibe. Oggi, nel Giorno del Ricordo, la città ha commemorato le vittime di una tragedia che non dobbiamo dimenticare. È successo e può succedere ancora. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.