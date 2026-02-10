Giorno del Ricordo | Monza e la Brianza non dimenticano la tragedia delle foibe

Da monzatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza e la Brianza si fermano per ricordare le vittime delle foibe. Oggi in tutta la zona si sono svolte cerimonie e momenti di commemorazione, con cittadini e rappresentanti istituzionali che si sono ritrovati per non dimenticare quelle storie di sofferenza. La giornata serve anche a ricordare i tanti esuli che hanno trovato rifugio nel nostro territorio dopo il secondo dopoguerra.

Monza e la Brianza ricordano la tragedia delle Foibe, che ha visto il nostro territorio accogliere nel secondo dopoguerra migliaia di esuli istriani, fiumani e dalmati. Tante le iniziative in programma sul territorio in occasione della Giornata del Ricordo, che si commemora il 10 febbraio.La.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giorno Del Ricordo

Giorno del Ricordo: due appuntamenti a Sansepolcro per onorare la memoria delle vittime delle foibe

Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giorno Del Ricordo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe; Giorno del Ricordo: Monza e la Brianza non dimenticano la tragedia delle foibe; CONCERTO PER IL GIORNO DEL RICORDO; Giorno del Ricordo 2026.

giorno del ricordo monzaGiorno del Ricordo: Monza e la Brianza non dimenticano la tragedia delle foibeMonza e la Brianza ricordano la tragedia delle Foibe, che ha visto il nostro territorio accogliere nel secondo dopoguerra migliaia di esuli istriani, fiumani e dalmati. Tante le iniziative in ... monzatoday.it

giorno del ricordo monzaFoibe, oggi è il Giorno del ricordo: bandiere a mezz'asta e cerimonia alla CameraTante le iniziative in Italia per la memoria di uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale ... adnkronos.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.