Giorno del Ricordo medaglia d’onore in memoria di Salvatore Chessa

Udine oggi ha ricordato Salvatore Chessa, il finanziere originario di Mores ucciso durante la guerra. A Palazzo D’Aronco si sono riunite le autorità e i familiari per consegnargli ufficialmente la Medaglia d’onore alla memoria. La cerimonia si è svolta in modo sobrio, con parole di rispetto e riconoscenza.

Udine – Una solenne cerimonia a Palazzo D'Aronco ha commemorato oggi, 10 febbraio 2026, il finanziere Salvatore Chessa, originario di Mores, a cui è stata conferita la Medaglia d'onore alla memoria. La consegna, avvenuta nel Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe e all'esodo dalle terre istre, fiumane e dalmate, è stata resa possibile dal decreto del Presidente della del 1° dicembre 2025. La Medaglia d'onore è stata consegnata alla figlia di Salvatore Chessa, Margherita Chessa, durante una cerimonia alla quale hanno partecipato le più alte autorità della provincia di Udine. Il Prefetto Domenico Lione, il Sindaco Alberto Felice De Toni, il Questore Pasquale Antonio De Lorenzo, il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Giorgio Broccone e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Corrado Emilio Loero hanno voluto rendere omaggio al militare caduto.

