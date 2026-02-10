Giorno del Ricordo Mattarella alle celebrazioni a Montecitorio
Sergio Mattarella partecipa alle celebrazioni a Montecitorio per il Giorno del Ricordo. Il Presidente della Repubblica si è rivolto ai presenti nell’aula, ricordando le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale. Un momento di commemorazione che ha coinvolto le istituzioni e la memoria storica del Paese.
(LaPresse) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, nell’Aula di Montecitorio, alla celebrazione del “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale. L’Inno nazionale e l’Inno europeo sono stati eseguiti da Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, che ha interpretato anche la sinfonia di Antonio Vivaldi “Al Santo Sepolcro”. Il Giorno del Ricordo è stato istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. 🔗 Leggi su Lapresse.it
