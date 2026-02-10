Sergio Mattarella partecipa alle celebrazioni a Montecitorio per il Giorno del Ricordo. Il Presidente della Repubblica si è rivolto ai presenti nell’aula, ricordando le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale. Un momento di commemorazione che ha coinvolto le istituzioni e la memoria storica del Paese.

(LaPresse) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, nell’Aula di Montecitorio, alla celebrazione del “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale. L’Inno nazionale e l’Inno europeo sono stati eseguiti da Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, che ha interpretato anche la sinfonia di Antonio Vivaldi “Al Santo Sepolcro”. Il Giorno del Ricordo è stato istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno del Ricordo, Mattarella alle celebrazioni a Montecitorio

Approfondimenti su Giorno Del Ricordo

Questa mattina, alle 10, Montecitorio si riempie di persone per la cerimonia del Giorno del Ricordo.

Il 10 febbraio Arezzo si prepara alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giorno Del Ricordo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e Meloni; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni; Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e Tajani.

Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it

Giorno del Ricordo, Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 febbraio al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it

Forlì, Giorno del Ricordo: il Deputat romagnolo Morrone (Lega) attacca il negazionismo e commemora le vittime delle foibe - facebook.com facebook

Oggi é il Giorno del Ricordo. È il giorno in cui rompiamo il silenzio su una tragedia che per troppi anni è rimasta nell'ombra: l’orrore delle foibe e l’esodo di migliaia di italiani dalle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia. Non sono solo pagine di libri di storia. Sono volt x.com