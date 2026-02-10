Giorno del ricordo martedì 10 febbraio 2026 cosa sono le foibe e cosa è successo nel 1947

Martedì 10 febbraio 2026 si celebra il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La data è stata scelta perché ricorda l’evento del 1947, quando migliaia di italiani furono costretti a lasciare le loro terre sotto la pressione delle violenze e delle repressioni. In tutta Italia vengono organizzate cerimonie e commemorazioni per ricordare quelle tragedie che ancora oggi restano un capitolo doloroso della storia del territorio.

Dal 2004, ogni 10 febbraio, l'Italia celebra il Giorno del ricordo per non dimenticare gli orrori delle foibe, avvenuti nella zona di Istria, Dalmazia e Quarnaro dopo l'armistizio di Cassibile del 1943, attraverso cui il Paese firmò la resa incondizionata agli Alleati durante la seconda guerra mondiale. Subito dopo, migliaia di italiani vennero uccisi nelle rappresaglie dei partigiani jugoslavi. La ricorrenza, nel 2026, ha trovato spazio anche sui profili social della premier, Giorgia Meloni, e del presidente del Senato, Ignazio La Russa. L'esodo giuliano-dalmata L'8 settembre 1943, l'Italia governata dal generale Pietro Badoglio comunica la firma dell'armistizio di Cassibile.

