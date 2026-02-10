Giorno del Ricordo La Russa | Chiediamo perdono per oblio e ricordiamo perché non avvenga mai più – Il video

Il ministro La Russa ha parlato oggi a Roma durante le cerimonie per il Giorno del Ricordo. Ha detto che non basta solo ricordare le vittime, ma bisogna anche chiedere perdono per il silenzio che ha coperto per decenni le sofferenze delle persone coinvolte. La Russa ha sottolineato la necessità di mantenere vivo il ricordo e di evitare che simili tragedie possano ripetersi. La giornata si è svolta con momenti di commemorazione e testimonianze, in un clima di rispetto e riflessione.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Siamo qui non solo per ricordare, per tramandare, ma anche per rinnovare la nostra richiesta di perdono per il colpevole silenzio che ha avvolto e coperto queste voci per troppi anni. Oggi ricordiamo le vittime, ricordiamo il loro dolore, ricordiamo la vergogna perpetrata ai loro danni con i sassi lanciati nella stazione di Bologna contro quel treno che le riportava in Italia, per gli insulti gridati agli esuli e per l'oblio nel quale molti di loro lasciammo. Ricordare e tramandare un atto di verità, di amore e di giustizia che per fortuna non è stato più dimenticato, annullato.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Giorno del Ricordo Giorno della memoria, la mostra: “Perché non accada mai più - Ricordiamo” Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere sulle atrocità del passato. Giorno ricordo, Tanzilli (Fs): "Troppi anni di oblio su chi dovette fuggire per restare italiano" – Il video Questa mattina a Roma si è tenuto un evento dedicato al Giorno Ricordo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Giorno del Ricordo, La Russa: Chiediamo perdono per oblio e ricordiamo perché non avvenga mai più Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe; Giorno del Ricordo: al via la terza edizione del Treno del Ricordo; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni. Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it Giorno del Ricordo, le celebrazioni organizzate dalla PrefetturaSi sono concluse questa mattina, nel salone d’onore del Palazzo del Governo ... msn.com #GiornodelRicordo Oggi è il Giorno del Ricordo, una ricorrenza civile che si celebra in Italia il 10 febbraio di ogni anno a memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle tragedie del confine orientale. È un giorno per riflettere, conserva - facebook.com facebook Oggi, nel Giorno del Ricordo, l’Italia rende omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Uomini, donne, famiglie intere colpite dalla violenza feroce dei partigiani titini, una storia a lu x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.