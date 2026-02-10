Giorno del Ricordo | iniziative a Reggio Calabria

Oggi a Reggio Calabria si tengono varie iniziative per ricordare le vittime delle Foibe e gli esuli giuliano-dalmati. Le cerimonie coinvolgono scuole, associazioni e istituzioni locali, che si riuniscono per onorare la memoria e discutere di quanto accaduto. La città si prepara a vivere momenti di riflessione e confronto, con il coinvolgimento di tutta la comunità.

Nella giornata di oggi, 10 febbraio, diverse iniziative di commemorazione si svolgeranno in Calabria in occasione del Giorno del Ricordo, con l'obiettivo di onorare la memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati e di promuovere una riflessione storica condivisa.

