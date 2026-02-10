Maria Elisabetta Casellati ricorda le vittime delle Foibe nel giorno dedicato al Ricordo. Parla di come la guerra civile culturale abbia alimentato il diffondersi del negazionismo. La presidente del Senato sottolinea il valore di ricordare quegli eventi per non dimenticare e combattere le distorsioni della storia.

Maria Elisabetta Casellati dedica un pensiero al massacro delle Foibe e alle vittime in occasione del Giorno del Ricordo. “Questa mostra riporta e fa riemergere la storia delle Foibe che è stata per troppo tempo taciuta”, ha detto la ministra per le Riforme istituzionali, presente alla mostra degli esuli fiumani, dalmati e istriani, allestita al Museo Vittoriano di Roma. “Questo silenzio assordante non ha giustificazioni perché rende tutti complici. C’è stata una sorta di guerra civile culturale che ha alimentato un negazionismo anti-italiano, anti-liberale e anti-storico. Se non ci fossero state queste mostre, le persone che hanno raccontato queste nefandezze, non avremmo creduto a tanta ferocia”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno del Ricordo, Casellati: "Guerra civile culturale ha alimentato il negazionismo"

Oggi l'Italia ricorda le stragi delle Foibe e l'esodo degli italiani dall'Istria e Dalmazia.

Oggi in tutta Italia si ricorda il Giorno del Ricordo, un momento per non dimenticare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata.

