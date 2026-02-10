Giorno del Ricordo Bergamo onora le vittime delle Foibe - Le foto

Questa mattina a Bergamo si sono svolte le cerimonie per il Giorno del Ricordo. Alla Rocca sono state deposte le corone in memoria delle vittime delle Foibe. La sindaca Carnevali ha ricordato che questa tragedia è rimasta a lungo ai margini del racconto pubblico, ma ora il momento è quello di non dimenticare. La città si è raccolta per onorare chi ha sofferto e per mantenere vivo il ricordo.

IL RICORDO. Alla Rocca la deposizione delle corone. La sindaca Carnevali: «Una vicenda rimasta a lungo ai margini del racconto pubblico». Il ricordo dell'esodo, della strage di Vergarolla e l'omaggio a Palatucci. Inizia con la deposizione di due corone di fiori, alla Rocca, davanti al monumento delle vittime delle Foibe, la cerimonia per il Giorno del Ricordo. «Una vicenda che ha segnato in profondità la vita di migliaia di nostri connazionali e che per molti anni è rimasta ai margini del racconto pubblico», ha ricordato questa mattina, martedì 10 febbraio, la sindaca Elena Carnevali, che insieme al Prefetto Luca Rotondi ha reso omaggio al monumento ai caduti.

