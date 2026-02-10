Giorno del Ricordo Bergamo onora le vittime delle Foibe - Le foto

Da ecodibergamo.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Bergamo si sono svolte le cerimonie per il Giorno del Ricordo. Alla Rocca sono state deposte le corone in memoria delle vittime delle Foibe. La sindaca Carnevali ha ricordato che questa tragedia è rimasta a lungo ai margini del racconto pubblico, ma ora il momento è quello di non dimenticare. La città si è raccolta per onorare chi ha sofferto e per mantenere vivo il ricordo.

IL RICORDO. Alla Rocca la deposizione delle corone. La sindaca Carnevali: «Una vicenda rimasta a lungo ai margini del racconto pubblico». Il ricordo dell’esodo, della strage di Vergarolla e l’omaggio a Palatucci. Inizia con la deposizione di due corone di fiori, alla Rocca, davanti al monumento delle vittime delle Foibe, la cerimonia per il Giorno del Ricordo. «Una vicenda che ha segnato in profondità la vita di migliaia di nostri connazionali e che per molti anni è rimasta ai margini del racconto pubblico», ha ricordato questa mattina, martedì 10 febbraio, la sindaca Elena Carnevali, che insieme al Prefetto Luca Rotondi ha reso omaggio al monumento ai caduti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

giorno del ricordo bergamo onora le vittime delle foibe le foto

© Ecodibergamo.it - Giorno del Ricordo, Bergamo onora le vittime delle Foibe - Le foto

Approfondimenti su Giorno del Ricordo foibe

Giorno del Ricordo, a Latina le celebrazioni per le vittime delle foibe

A Latina si sono svolte oggi le celebrazioni per il Giorno del Ricordo.

Carrara non dimentica le vittime delle foibe, le celebrazioni per il Giorno del Ricordo

Carrara si prepara a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmatico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giorno del Ricordo foibe

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, gli appuntamenti in programma a Bergamo e provincia; Cerimonie istituzionali per il Giorno del ricordo 10 febbraio 2026: modificata la viabilità; La Gita, un podcast che racconta l’esodo giuliano-dalmata attraverso la voce di una bambina profuga; Lella Costa, Ricordo, libri e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia.

giorno del ricordo bergamoGiorno del Ricordo, Bergamo onora le vittime delle Foibe - Le fotoIL RICORDO. Alla Rocca la deposizione delle corone. La sindaca Carnevali: «Una vicenda rimasta a lungo ai margini del racconto pubblico». Il ricordo dell’esodo, della strage di Vergarolla e l’omaggio ... ecodibergamo.it

giorno del ricordo bergamoIl Giorno del Ricordo a Bergamo, Carnevali: Le Foibe restano il simbolo più tetro di quella stagione di doloreBergamo. Pubblichiamo il discorso della sindaca Elena Carnevali in occasione del Giorno del Ricordo 2026 in memoria del dramma delle foibe. Cari concittadini, autorità civili e militari, rappresentan ... bergamonews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.