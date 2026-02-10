Giorno del Ricordo a Madrid memoria e responsabilità civile al centro del dialogo europeo

La memoria come dovere civile, come strumento di consapevolezza democratica e come responsabilità condivisa all'interno dell'Europa. È attorno a questi valori che si è sviluppata la commemorazione del Giorno del Ricordo, svoltasi lunedì sera, 9 febbraio, all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, sotto l'egida dell'Ambasciata d'Italia in Spagna. Un appuntamento di alto profilo istituzionale e culturale, dedicato alle vittime delle foibe e all'esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il ruolo centrale dell'Istituto Italiano di Cultura. A sottolineare il significato dell'iniziativa è stata innanzitutto Elena Fontanella, Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, che ha ribadito come il Giorno del Ricordo rappresenti "un'occasione essenziale per favorire la conoscenza storica e il confronto consapevole, attraverso strumenti culturali capaci di parlare a pubblici diversi".

