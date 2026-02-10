Giorno del Ricordo a Lecco il sindaco Gattinoni | Ricordiamo tutte le popolazioni martoriate

Questa mattina a Lecco si è svolta la cerimonia del Giorno del Ricordo. Il sindaco Gattinoni ha ricordato tutte le popolazioni martoriate, sottolineando l’importanza di non dimenticare. La cerimonia ha attirato diverse persone, e anche quest’anno si è parlato di memoria e di storia, con un richiamo alla riflessione politica e sociale.

Il primo cittadino lega la commemorazione delle vittime delle foibe alla situazione nei territori della Palestina dopo un viaggio istituzionale a Betlemme e Gerusalemme Una cerimonia del Giorno del Ricordo che è stata l'occasione per un momento di forte riflessione politica e attualità. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, durante la commemorazione tenutasi nella mattinata di martedì 10 febbraio in piazza Cermenati, ha tracciato un parallelismo diretto tra le tragedie dell'esodo giuliano-dalmato e la situazione attuale nei territori palestinesi: "Ecco, di che cosa vogliamo fare ricordo? Di popolazioni martoriate! Di genti che per motivi etnici o religiosi sono costrette a fuggire dalle proprie case, costrette nei fatti a lasciare la propria terra", ha affermato Gattinoni davanti alle autorità civili e militari, tra cui il prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il ministro La Russa ha parlato oggi a Roma durante le cerimonie per il Giorno del Ricordo.

