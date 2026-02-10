Giornate di tempo instabile e variabile | temperature superiori alla media

Proseguono le giornate di tempo instabile sulla regione. Le perturbazioni atlantiche attraversano rapidamente l’Europa centrale e sfiorano il Nord Italia, portando giornate con tempo variabile e temperature più alte della media. Le previsioni indicano che il cielo rimarrà spesso nuvoloso, con possibilità di piovaschi sparsi.

Proseguono le condizioni di tempo variabile sulla nostra regione, per il transito di alcune perturbazioni atlantiche da ovest che attraversano rapidamente l’Europa centrale sfiorando il nord Italia. Le temperature si mantengono su valori al di sopra delle medie stagionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 10 febbraio 2026 Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque con occasionali schiarite di breve durata nelle ore centrali della giornata. Fino a sera precipitazioni generalmente deboli e di breve durata possibili su tutti i settori alternate a fasi di tempo asciutto; tra tarda sera e notte precipitazioni più diffuse con neve oltre 800-1000 metri circa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le condizioni meteorologiche di questa settimana sull’Europa centro-occidentale prevedono un tempo variabile, con alternanza di giornate perturbate e momenti più stabili.

Iniziano la settimana con un cielo incerto e qualche pioggia leggera, mentre le temperature salgono lentamente.

