Giornata della Memoria | commemorato il Questore di Fiume Giovanni Palatucci

Questa mattina a Taranto si è svolta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex Questore di Fiume morto durante la Seconda guerra mondiale. La Questura ha voluto rendere omaggio alla sua figura in occasione della Giornata della Memoria, coinvolgendo le forze dell’ordine e la città. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, tutti insieme per non dimenticare le vittime dell’olocausto e il coraggio di chi si oppose al nazismo.

Tarantini Time Quotidiano In concomitanza con le iniziative relative alla Giornata della Memoria delle vittime dell’olocausto nazista ed in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, la Questura di Taranto ha voluto ricordarlo questa mattina con una cerimonia commemorativa. Alla presenza del Prefetto di Taranto dr. Ernesto Liguori, del Questore dr. Michele Davide Sinigaglia, dell’Arcivescovo Metropolita Ciro Miniero e dell’Assessore del Comune di Taranto Francesco Cosa, in rappresentanza del Sindaco di Taranto, è stata deposta una corona di alloro presso la targa a lui dedicata ai piedi di un ulivo quale simbolo di pace. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Giornata della Memoria: commemorato il Questore di Fiume Giovanni Palatucci Approfondimenti su Giovanni Palatucci La Polizia di Stato incontra gli studenti, giornata in memoria dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci La Questura di Rimini ha incontrato gli studenti questa mattina per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex Questore di Fiume morto nel 1945 nel campo di Dachau. Commemorata la morte dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci La commemorazione dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci si è svolta questa mattina a Parma, presso la Questura. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Giornata del ricordo a Teramo, ma per pochi intimi Ultime notizie su Giovanni Palatucci Argomenti discussi: Giornata della Memoria: eventi di commemorazione in Canada; MILANO È MEMORIA. LE INIZIATIVE PER IL GIORNO DEL RICORDO - Milano Memoria; Giornata della Memoria a Miami, sala gremita all’Istituto Italiano di Cultura (Video); Il viaggio di Bessy per la Memoria. L’iniziativa con oltre 300 alunni. Messaggio di pace nelle scuole. Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it Giorno del Ricordo, anche Lucca ha commemorato le vittime delle foibeAl mattino la cerimonia al Real Collegio, ex centro di raccolta degli esuli giuliano-dalmati, seguita da una conferenza storica con il coinvolgimento delle scuole ... luccaindiretta.it https://www.corrieresalentino.it/2026/02/lecce-la-polizia-di-stato-commemora-giovanni-palatucci-gia-questore-di-fiume-giusto-tra-le-nazioni/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.