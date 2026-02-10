Giornata della Memoria celebrata a Madonna al Parco Vittime delle Foibe

Questa mattina a Madonna Alta si è tenuta una cerimonia semplice e senza grandi sfarzi al parco dedicato alle Vittime delle Foibe. Le autorità del Comune di Perugia, insieme alla Prefettura e ad altre istituzioni locali, hanno deposto una corona d’alloro per ricordare il Giorno del Ricordo. Una commemorazione che si è svolta in modo sobrio, nel rispetto di chi ha subito quelle tragedie.

Si è svolta questa mattina al parco Vittime delle Foibe a Madonna Alta la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro, promossa dal Comune di Perugia, con la partecipazione della Prefettura e delle altre istituzioni del territorio, per celebrare il Giorno del Ricordo, solennità civile.

