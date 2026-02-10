Giornata del Ricordo Bucci cita Norma Cossetto sui social e scatena la polemica

Oggi, 10 febbraio, si celebra la Giornata del Ricordo. Bucci ha condiviso un messaggio sui social citando Norma Cossetto, scatenando molte polemiche. Le sue parole hanno diviso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulle interpretazioni della storia.

Oggi, 10 febbraio, è la Giornata del Ricordo istituita per omaggiare le vittime delle foibe e dell’esodo forzato degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia durante e subito dopo la seconda guerra mondiale. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, sui social, ha pubblicato una foto della targa in memoria di Norma Cossetto, più volte vandalizzata, scrivendo: “Mai più oltraggi al ricordo è il messaggio che la Liguria lancia con forza. Un messaggio che, oggi più che mai, è di ferma condanna di chi ritiene che la normale dialettica politica e democratica possa essere sostituita con atteggiamenti che appartengono a un passato che non deve più ritornare”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Alla vigilia del Giorno del ricordo, qualcuno ha distrutto di nuovo la targa dedicata a Norma Cossetto.

