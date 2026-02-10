Giornata del Ricordo Bucci cita Norma Cossetto | Mai più oltraggi

Oggi, 10 febbraio, si celebra la Giornata del Ricordo. In tutta Italia, si ricordano le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano. Durante la cerimonia, il sindaco Bucci ha citato Norma Cossetto, sottolineando: “Mai più oltraggi”. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di quei momenti tragici e delle persone che hanno sofferto.

Oggi, 10 febbraio, è la Giornata del Ricordo istituita per omaggiare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano durante e subito dopo la seconda guerra mondiale.Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, sui social, ha pubblicato una foto della targa in memoria di Norma.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Norma Cossetto

Oggi a Siena si tiene una cerimonia al parco Norma Cossetto per ricordare il Giorno del Ricordo.

Alla vigilia del Giorno del ricordo, qualcuno ha distrutto di nuovo la targa dedicata a Norma Cossetto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Norma Cossetto

Argomenti discussi: Regione Liguria lancia il messaggio 'Mai più oltraggi al ricordo', Presidente Bucci: Non è tollerabile cancellare con la violenza questa vergogna; Seduta solenne in Consiglio regionale per il Giorno del Ricordo; Crisi Rapallo, Bucci prova a ricucire ma possibile voto a maggio; Rapallo, si è dimesso il consigliere Salvatore Alongi.

Giorno del Ricordo, Bucci: Non possiamo tollerare che ci sia chi oltraggia la memoria delle foibeGenova – Regione Liguria commemora il Giorno del Ricordo e rende omaggio alle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano. Oggi, dalle pagine social dell'ente, viene lanciato un messagg ... ilsecoloxix.it

Giornata del Ricordo, Bucci cita Norma Cossetto: Mai più oltraggiOggi, 10 febbraio, è la Giornata del Ricordo istituita per omaggiare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano durante e subito dopo la seconda guerra mondiale. Il presidente della ... genovatoday.it

Norma Cossetto, Enrichetta Hodl, Gigliola Sennis, Maria Pasquinelli: erano ragazze quando la loro vita è stata spenta dalla violenza dei partigiani titini. Ecco le loro storie di coraggio x.com

Oggi è il Giorno del Ricordo, e il nostro pensiero va alle vittime delle foibe. Il nostro ricordo è dedicato a Norma Cossetto, simbolo di dignità, coraggio e amore per la propria terra. Norma nacque a Santa Domenica di Visinada, nei pressi di Pola. Era una giova - facebook.com facebook