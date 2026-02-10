Giornata del Ricordo Bucci cita Norma Cossetto | Mai più oltraggi
Oggi, 10 febbraio, si celebra la Giornata del Ricordo. In tutta Italia, si ricordano le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano. Durante la cerimonia, il sindaco Bucci ha citato Norma Cossetto, sottolineando: “Mai più oltraggi”. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di quei momenti tragici e delle persone che hanno sofferto.
Oggi, 10 febbraio, è la Giornata del Ricordo istituita per omaggiare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano durante e subito dopo la seconda guerra mondiale.Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, sui social, ha pubblicato una foto della targa in memoria di Norma.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Istituzioni al parco Norma Cossetto
Oggi a Siena si tiene una cerimonia al parco Norma Cossetto per ricordare il Giorno del Ricordo.
Distrutta la targa di Norma Cossetto, ennesimo sfregio alla vigilia del Giorno del ricordo
Alla vigilia del Giorno del ricordo, qualcuno ha distrutto di nuovo la targa dedicata a Norma Cossetto.
