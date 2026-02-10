Giornata del ricordo a Marina si commemorano le vittime delle Foibe | Una delle pagine più dolorose del Novecento

Questa mattina a Marina di Ravenna si sono tenute le cerimonie ufficiali per la Giornata del Ricordo. Le autorità civili e militari si sono ritrovate davanti alla banda per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Molti cittadini hanno partecipato, dimostrando quanto questa pagina triste della storia sia ancora viva nelle memorie collettive.

Si sono svolte oggi a Marina di Ravenna le celebrazioni ufficiali della Giornata del Ricordo, dedicate alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, alla presenza delle autorità civili e militari e di una numerosa partecipazione cittadina. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto, il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Foibe Marina Giorno del Ricordo, Fontana: "Foibe ed esodo istriano una delle pagine più dolorose nostra storia" – Il video La Camera dei Deputati ricorda oggi le vittime delle foibe e l’esodo forzato dei italiani dall’Istria, dal Friuli e dalla Dalmazia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Foibe Marina Argomenti discussi: Giornata del ricordo, la tragedia delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe; Giorno del ricordo; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni. Giorno del Ricordo. Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata. Dal 10 febbraio al primo marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it Giorno del Ricordo, Bergamo onora le vittime delle Foibe - Le fotoIL RICORDO. Alla Rocca la deposizione delle corone. La sindaca Carnevali: «Una vicenda rimasta a lungo ai margini del racconto pubblico». Il ricordo dell’esodo, della strage di Vergarolla e l’omaggio ... ecodibergamo.it La "Giornata del Ricordo" celebrata al Real Bosco di Capodimonte, che accolse molti fuggiaschi #Napoli - facebook.com facebook Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza. Ricordiamo i martiri delle foibe e la tra x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.