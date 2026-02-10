Al centro il tema dell’identità, che in questo momento storico è quanto mai sentito. Con Giorgio Marchesi, in scena anche un musicista Raffaele Toninelli, che con il suo contrabbasso crea il ritmo della narrazione spaziando in una manciata di generi musicali diversi. Ne scaturisce un lavoro frizzante, leggero, ma allo stesso tempo profondo in cui lo spettatore non può esimersi dal fermarsi a riflettere. Tic Tac. Giorgio Marchesi al Teatro Sociale con Il Fu Mattia Pascal. Video di Roberto Vitali . 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Giorgio Marchesi, il mio «energico» Mattia Pascal, tra musica e parole

Approfondimenti su Giorgio Marchesi

Al Teatro Sociale di Bergamo arriva Giorgio Marchesi con “Il fu Mattia Pascal”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giorgio Marchesi

Argomenti discussi: Giorgio Marchesi: Il mio fu Mattia Pascal spiega Pirandello ai ragazzi delle scuole; Giorgio Marchesi: Il mio Pirandello contemporaneo; Giorgio Marchesi, il mio energico Mattia Pascal, tra musica e parole; Il fu Mattia Pascal - Fondazione Teatro Donizetti - eventi.

Giorgio Marchesi, il mio «energico» Mattia Pascal, tra musica e paroleL’attore bergamasco sul palco del Teatro Sociale nell’ambito della Stagione Altri Percorsi della Fondazione Donizetti. Lo abbiamo intervistato. ecodibergamo.it

Giorgio Marchesi: «Il mio Pirandello contemporaneo»ALTRI PERCORSI. Giorgio Marchesi porta al Teatro Sociale «Il fu Mattia Pascal», dal 5 al 7 febbraio. «È stato un lavoro di scultura, togliere per arrivare all’essenziale. Insieme agli studenti parlerò ... ecodibergamo.it

GIORGIO MARCHESI E SIMONETTA SOLDER AL TEATRO TALIA DI TAGLIACOZZO PER L’ANTEPRIMA NAZIONALE DI “L’AMANTE” DI PINTER Tagliacozzo (AQ), 5 febbraio - Domenica 15 febbraio alle ore 18:00 il Teatro Talia di Tagliacozzo ospiterà in ant - facebook.com facebook

Gabriella Pession e Giorgio Marchesi saranno i protagonisti della nuova serie di Rai 1, #MammaNonMamma, scritta proprio da Gabriella, che affronterà il tema della maternità e del green. Giorgio Marchesi lo troveremo anche in #IlCommissarioBuonvino - #As x.com