Giorgia Wurth le origini svizzere l?amore per Fausto Brizzi l?incidente del papà i figli gemelli Leila e Lucas | Essere una mamma single è un viaggio faticoso

Giorgia Wurth torna in tv dopo anni lontana dal grande schermo. L’attrice, che ha origini svizzere e una vita fatta di cinema, teatro e scrittura, si prepara a tornare a recitare nella fiction Colpa dei. Nel frattempo, si racconta tra i ricordi dell’amore con Fausto Brizzi, l’incidente del padre e la sfida di essere madre di gemelli Leila e Lucas, un ruolo che definisce “faticoso”.
Giorgia Wurth torna sul piccolo schermo. Dopo anni tra cinema, teatro e scrittura, l’attrice è di nuovo sotto i riflettori per la sua partecipazione nella fiction Colpa dei sensi, in onda martedì sera, 10 febbraio 2026, su Canale 5. Nella serie Wurth interpreta Viola, una donna vivace e apparentemente serena il cui equilibrio, in realtà, nasconde dei segreti che ribalteranno ogni certezza. Chi è Giorgia Wurth Giorgia Wurth nasce a Genova il 5 giugno 1979, da papà svizzero e mamma ligure. All’età di cinque anni si trasferisce, insieme alla famiglia, prima a Varazze e poi a Milano, dove si laurea in Scienze e Tecnologie della comunicazione all’Università IULM. 🔗 Leggi su Leggo.it
