Giochi oro a team misto short track

A Milano, una staffetta mista di short track ha portato l'oro alla squadra italiana composta da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. La gara si è conclusa con successo per i nostri atleti, che hanno battuto la concorrenza e conquistato il primo posto. Chiara Betti e Luca Spechenhauser sono rimasti in panchina come riserve.

13.18 Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (con Chiara Betti e Luca Spechenhauser di riserva) si prendono la medaglia d'oro nella staffetta mista di short track.La squadra azzurra migliora l'argento di Pechino e sale sul gradino più alto del podio a Milano-Cortina. Gli azzurri, in finale, regolano Canada e Belgio con un'ottima condotta di gara A sorpresa, Olanda fuori in semifinale. Nella finale B la squadra arancione stabilisce il record olimpico.

