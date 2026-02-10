Giochi bronzo per coppia mista curling

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato il bronzo nel doppio misto di curling ai Giochi. La coppia italiana ha superato le avversarie nella finale per il terzo posto, portando a casa una medaglia importante. La soddisfazione è grande, e la gara si è rivelata una sfida combattuta fino all’ultima pietra.

15.48 Stefania Constantini e Amos Mosaner si prendono la medaglia di bronzo nel torneo di doppio misto di curling. Dopo la delusione nella semifinale contro gli Stati Uniti, la coppia che a Pechino ha vinto l'oro, supera 5-3 la Gran Bretagna nella finalina. I britannici avevano vinto il round robin subendo una sola sconfitta (proprio dagli azzurri). Per l'Italia un ottimo risultato, con l'unico rimpianto della sconfitta in semifinale subita dagli Usa, già battuti nell'ultima partita del round robin.

