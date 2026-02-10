Gigi D'Alessio e le canzoni scritte dal boss Giuliano | la puntata di Confidential che il cantante non voleva andasse in onda

La diretta di "Confidential" va in onda nonostante la diffida di Gigi D'Alessio: documenti e testimonianze sui rapporti con il boss Luigi Giuliano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dodici canzoni di Gigi D’Alessio sarebbero state scritte da Luigi Giuliano, il boss di Forcella noto come “Re della camorra”.

Dodici canzoni di Gigi D’Alessio scritte dal Re della camorra Luigi Giuliano: Finanziò la sua carrieraTra i primi mecenati che hanno creduto nel suo talento con lungimiranza c’è Luigi Giuliano, l’ex boss della camorra che ha governato Forcella tra gli anni ’80 e ’90, arrestato nel 1992 e diventato poi ... fanpage.it

