Gigi D'Alessio e le canzoni scritte dal boss Giuliano | la puntata di Confidential che il cantante non voleva andasse in onda
La diretta di "Confidential" va in onda nonostante la diffida di Gigi D'Alessio: documenti e testimonianze sui rapporti con il boss Luigi Giuliano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Dodici canzoni di Gigi D’Alessio scritte dal “Re della camorra” Luigi Giuliano: “Finanziò la sua carriera”
Dodici canzoni di Gigi D’Alessio sarebbero state scritte da Luigi Giuliano, il boss di Forcella noto come “Re della camorra”.
Gigi D’Alessio: «Siamo abbastanza stufi di sentire raccontare cose violente nelle canzoni e mi piacerebbe che si ascoltassero più canzoni sui valori veri della vita»
