Giacinto d’acqua in espansione a Ferrara | monitoraggio del Consorzio per la sicurezza idraulica e l’ecosistema locale

Ferrara, 10 febbraio 2026 – Una grande quantità di Giacinto d’acqua si espande nel Canale Ippolito a Pontelangorino di Codigoro. Il Consorzio per la sicurezza idraulica e l’ecosistema locale sta monitorando attentamente la situazione, che rischia di alterare l’equilibrio ambientale della zona. Le autorità hanno già avviato interventi per contenere la crescita della pianta infestante.

Ferrara, 10 febbraio 2026 – Una fitta proliferazione di Pontederia crassipes, comunemente noto come Giacinto d’acqua, sta interessando il Canale Ippolito a Pontelangorino di Codigoro, in provincia di Ferrara. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha attivato un piano di monitoraggio per valutare l’impatto della pianta aliena sulla sicurezza idraulica e l’equilibrio ambientale del territorio, assicurando al momento che non vi siano criticità immediate per il deflusso delle acque. La situazione, emersa nelle ultime settimane, ha destato l’attenzione delle autorità locali e del Consorzio, che hanno immediatamente avviato un’attività di sopralluogo e mappatura delle aree coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ferrara Giacinto

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si avvia al 2026 riflettendo su un anno intenso, caratterizzato dal rinnovo della governance e dal rafforzamento delle attività per la sicurezza idraulica, la gestione sostenibile dell'acqua e la tutela del territorio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ferrara Giacinto

Argomenti discussi: Pianta acquatica prolifera nei canali: Situazione monitorata dal Consorzio; L’Anello dei Sibillini per contrastare la mancanza d’acqua. Ciip, approvato il bilancio di previsione; Pianta acquatica prolifera nei canali | Situazione monitorata dal Consorzio.

Da alga infestante a energia pulita: in Etiopia l’invasione del giacinto d’acqua diventa energiaPer anni, Fentie Wabi ha vissuto grazie alla pesca sul Lago Tana, in Etiopia. Tuttavia, la sua vita è cambiata radicalmente quando un’invasione di giacinto d’acqua, una pianta acquatica nota per la ... greenme.it

Coltivava una specie aliena. Agricoltore denunciato. Giacinti d’acqua sequestratiI carabinieri forestali di Cremona e di Crema, hanno posto fine alla coltivazione e al commercio di esemplari di giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes), una specie aliena invasiva considerata tale in ... ilgiorno.it

Qualcuno conosce chi sono le persone nella foto Questa foto è stata trovata a Poggioreale antica in via capo di l'acqua, dai soci Giacinto Musso, Angela Karas ,una delle tante ricerche a cura dell'associazione Poggioreale antica. facebook