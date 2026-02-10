Ghislaine Maxwell si rifiuta di rispondere sul caso Epstein e ricatta | Testimonio solo se mi viene concessa la grazia

Da metropolitanmagazine.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera degli Stati Uniti. L’ex collaboratrice di Jeffrey Epstein ha scelto di non rispondere alle domande, citando il Quinto Emendamento. Maxwell ha fatto sapere che potrebbe testimoniare solo se le viene concessa la grazia, lasciando in sospeso la sua posizione nel caso Epstein.

Ghislaine Maxwell, storica collaboratrice ed ex compagna di Jeffrey Epstein, si è rifiutata di rispondere alle domande della Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti durante una deposizione tenutasi lunedì, avvalendosi dei diritti garantiti dal Quinto Emendamento della Costituzione americana. Ghislaine Maxwell  si è avvalsa del  Quinto Emendamento  – “I plead the Fifth” – per evitare l’auto-incriminazione durante la sua deposizione lunedì davanti a una  Commissione  del  Congresso. E ne ha di scheletri nell’armadio, e crimini, e nomi di potenti da proteggere, la  Maxwell, ex compagna e storica complice del più efferato predatore sessuale d’America,  Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

ghislaine maxwell si rifiuta di rispondere sul caso epstein e ricatta testimonio solo se mi viene concessa la grazia

© Metropolitanmagazine.it - Ghislaine Maxwell si rifiuta di rispondere sul caso Epstein e ricatta: “Testimonio solo se mi viene concessa la grazia”

Approfondimenti su Maxwell Epstein

Ghislaine Maxwell rifiuta di rispondere alla deposizione su Epstein: “Parlo solo se mi liberate”

Lunedì si è svolta una delle udienze più attese negli Stati Uniti.

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare: per collaborare vuole la grazia

Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare e insiste sull’ottenimento di una grazia per collaborare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maxwell Epstein

Argomenti discussi: Scandalo Epstein, Maxwell non testimonia: parlerà solo con la grazia; Epstein, complice Ghislane Maxwell si rifiuta di testimoniare; Maxwell si trincera dietro il Quinto Emendamento; Ghislaine Maxwell rifiuta di testimoniare alla deposizione alla Camera, invocando il Quinto Emendamento: Molto deludente.

ghislaine maxwell si rifiutaScandalo Epstein, Ghislaine Maxwell si rifiuta di rispondere: Testimonio solo se mi viene concessa la graziaGhislaine Maxwell rifiuta di rispondere alla Commissione di Vigilanza della Camera Usa invocando il Quinto Emendamento. Disposta a testimoniare solo in cambio di una grazia presidenziale, ipotesi resp ... msn.com

ghislaine maxwell si rifiutaEpstein, complice Ghislane Maxwell si rifiuta di testimoniareWashington, 9 feb. (askanews) – Ghislaine Maxwell, ex fidanzata e complice del finanziere pedofilo suicida in carcere nel 2019 Jeffrey Epstein, si è rifiutata di rispondere alle domande della commissi ... askanews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.