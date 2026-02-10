Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera degli Stati Uniti. L’ex collaboratrice di Jeffrey Epstein ha scelto di non rispondere alle domande, citando il Quinto Emendamento. Maxwell ha fatto sapere che potrebbe testimoniare solo se le viene concessa la grazia, lasciando in sospeso la sua posizione nel caso Epstein.

Ghislaine Maxwell, storica collaboratrice ed ex compagna di Jeffrey Epstein, si è rifiutata di rispondere alle domande della Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti durante una deposizione tenutasi lunedì, avvalendosi dei diritti garantiti dal Quinto Emendamento della Costituzione americana. Ghislaine Maxwell si è avvalsa del Quinto Emendamento – “I plead the Fifth” – per evitare l’auto-incriminazione durante la sua deposizione lunedì davanti a una Commissione del Congresso. E ne ha di scheletri nell’armadio, e crimini, e nomi di potenti da proteggere, la Maxwell, ex compagna e storica complice del più efferato predatore sessuale d’America, Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ghislaine Maxwell si rifiuta di rispondere sul caso Epstein e ricatta: “Testimonio solo se mi viene concessa la grazia”

