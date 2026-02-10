Ghislaine Maxwell rifiuta di rispondere alla deposizione su Epstein | Parlo solo se mi liberate

Lunedì si è svolta una delle udienze più attese negli Stati Uniti. Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni per aver aiutato Jeffrey Epstein in un traffico di minorenni, ha deciso di non rispondere alle domande del Congresso. La donna ha detto chiaramente che parlerà solo se verrà liberata, lasciando molti con più domande che risposte sulla sua posizione e sui dettagli del caso.

Lunedì 9 febbraio 2026 si è tenuta una delle udienze più attese degli ultimi anni negli Stati Uniti. Ghislaine Maxwell, la donna che sta scontando una condanna a 20 anni di carcere per aver aiutato il finanziere Jeffrey Epstein a organizzare il traffico sessuale di ragazze minorenni, avrebbe dovuto rispondere alle domande del Congresso americano. Ma non l'ha fatto. Collegata in videochiamata dal carcere federale del Texas dove si trova, Maxwell ha ripetuto per oltre una dozzina di volte la stessa frase: "Invoco il mio diritto al silenzio garantito dal quinto emendamento". Questa protezione, prevista dalla Costituzione americana, permette a chi rischia di autoincriminarsi di rifiutarsi di testimoniare.

