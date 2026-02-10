Gestiva la cassa del clan e sosteneva Messina Denaro durante la latitanza | a processo un ex avvocato

Un ex avvocato è finito sotto processo con l’accusa di aver gestito la cassa del clan di Matteo Messina Denaro. Secondo gli investigatori, avrebbe fornito soldi al boss durante i suoi trent’anni di latitanza. Le indagini sono partite dalle lettere che Messina Denaro inviava alla sua amante, Laura Bonafede, in cui si riferiva a se stesso come

Matteo Messina Denaro, nelle lettere che mandava alla sua amante, la maestra Laura Bonafede, lo chiamava "Solimano" e secondo la Procura di Palermo sarebbe stato lui a gestire la cassa della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo anche delle somme al boss durante la sua trentennale latitanza. Adesso Antonio Messina, 80 anni, conosciuto come "l'avvocato" (ordine professionale dal quale era stato radiato anni fa) è stato rinviato a giudizio. Il processo inizierà il prossimo 25 marzo. L'imputato - che si trova ai domiciliari per via dell'età - era stato arrestato dal Ros dei carabinieri, coordinato dall'aggiunto Paolo Guido (oggi procuratore a Bologna) e dai sostituti Pierangelo Padova, Gianluca De Leo e Bruno Brucoli, il 29 aprile dell'anno scorso.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di carcere Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e falso.

L’avvocato Antonio Messina, ottantenne con precedenti per mafia e traffico di droga, si trova sotto inchiesta.

