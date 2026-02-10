Gerry Scotti, uno dei volti più noti della televisione italiana, ha 69 anni ed è ancora molto presente sui palinsesti di Mediaset. Ex marito e padre di figli, vive tra Milano e la sua casa di campagna. Recentemente si è parlato molto della sua nuova compagna, un’architetto con cui ha iniziato una relazione stabile. Sul fronte della vita privata, Scotti ha sempre mantenuto un certo riserbo, anche se spesso si sa poco di più sulla sua famiglia e sui suoi studi.

COSA SAPERE SULLO STORICO VOLTO MEDIASET, CONDUTTORE DI GRANDE SUCCESSO. Classe 1956, Gerry Scotti – all’anagrafe Virginio Scotti – oggi ha 69 anni ed è probabilmente uno dei conduttori più famosi di Mediaset. Originario del Pavese, lo storico volto televisivo è nato in una famiglia umile, dove il padre era un operaio e la madre una casalinga. Non tutti sanno che Scotti ha concluso i suoi studi a Milano, dove si è diplomato al Liceo Classico. Inizialmente aveva deciso di proseguire gli studi, iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza, ma alla fine non ha concluso il percorso universitario. Tutto quello che c’è da sapere sul conduttore de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gerry Scotti: età, ex moglie e figli, dove vive, la nuova compagna architetto, gli studi

Approfondimenti su Gerry Scotti

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: Ascolti 7 febbraio: De Martino sorprende e supera Scotti. Chi ha vinto tra C'è Posta e The Voice? I dettagli; Fabio Fognini, la verità sull’addio al tennis a Verissimo: Ho vissuto anni difficili; Gerry Scotti: Contro di me e le ex Letterine da Corona solo menzogne. Io e De Martino come Sinner e Alcaraz; Le dichiarazioni inaspettate di Sara Tommasi in difesa di Gerry Scotti.

Ex Letterina Cristina Cellai difende Gerry Scotti dalle accuse di Corona, mai avances, è stato come un padreCristina Cellai replica a Fabrizio Corona: difende Gerry Scotti, nega avance e parla di attacchi meschini. Cita anche Ilary Blasi e Toffanin ... virgilio.it

Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti: età, lavoro e vita privata/ Una storia nata a scuolaGabriella Perino, la compagna segreta di Gerry Scotti: riservata, elegante e lontana dalla tv: scopriamo tutto su di lei. ilsussidiario.net

Gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio. Gerry Scotti torna sopra De Martino - facebook.com facebook

#Cuori3 continua a vincere col 17% e quasi 3 milioni. Doppia sconfitta per Gerry Scotti che perde sia con #LaRuotaDellaFortuna (20,73%), battuta da #AffariTuoi (22%), sia con #ChiVuolEssereMilionario che scende al 14% e 1.876.000. Perde -8 punti -1.1 ml x.com