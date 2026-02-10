Germania presunto flirt tra l’ex Ceo di Google 70enne e la figlia 27enne del presidente bavarese

In Germania si parla di un possibile flirt tra Eric Schmidt, ex Ceo di Google, e Gloria-Sophie Burkandt, 27enne e figlia del presidente bavarese Markus Soeder. I media tedeschi hanno iniziato a circolare voci su questa relazione, che avrebbe già attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Nessuna conferma ufficiale, ma la notizia sta facendo rapidamente il giro delle cronache locali.

I media tedeschi riportano indiscrezioni su un presunto flirt tra Gloria-Sophie Burkandt, 27 ann i, figlia maggiore del ministro- presidente bavarese Markus Soeder, e l'ex amministratore delegato di Google Eric Schmidt, 70 anni. I due sarebbero stati visti più volte insieme a Davos, a margine del World Economic Forum. Secondo quanto riferito da diversi organi di stampa, Burkandt e Schmidt avrebbero partecipato agli stessi appuntamenti e sarebbero apparsi in atteggiamenti confidenziali durante eventi legati in particolare a temi tecnologici e all'intelligenza artificiale. Le segnalazioni hanno alimentato speculazioni su una possibile relazione, che al momento non è stata confermata.

