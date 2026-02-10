Nel PalaLeonessa si apre una nuova pagina per la Germani Brescia. Dopo la prima sconfitta casalinga, la squadra prende una decisione importante e cede il vertice della classifica. Il pubblico presente ha vissuto una serata intensa, tra applausi e delusione, mentre la squadra si prepara a cambiare rotta.

Nel PalaLeonessa, pubblico pieno e atmosfera intensa accompagnano una sfida tra Germani Brescia e Virtus Bologna. La Virtus ha imposto il proprio ritmo, sfruttando una difesa attenta e una transizione rapida che hanno orientato l'esito della gara. Il punteggio finale, 87-79, conferma una vittoria netta per gli emiliani, capace di modificare la dinamica della classifica grazie agli scontri diretti favorevoli. La Virtus Bologna ha preso rapidamente le redini dell'incontro, controllando il ritmo e penalizzando le possibilità di Brescia in fase difensiva. Brescia ha faticato a trovare continuità offensiva e a reagire ai cambi di ritmo proposti dagli avversari, lasciando spazio ai giochi di squadra della formazione ospite.

© Mondosport24.com - Germani cede il vertice dopo la prima sconfitta interna

