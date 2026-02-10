Il Genoa risponde all’episodio Vergara-Cornet e alle analisi del CAN con una nota ufficiale. Il club dice di assumersi le proprie responsabilità, ma ribadisce anche l’importanza del dialogo e della collaborazione. Nessuna presa di posizione dura, ma un messaggio chiaro: lavorano per mantenere un clima sereno e rispettoso. La società si impegna a rispettare le decisioni e a garantire un ambiente più tranquillo per tutti.

Il club rossoblù prende atto delle osservazioni della Commissione Arbitri Nazionale A e B, che nella puntata odierna di Open Var hanno ammesso l errore sul calcio di rigore fischiato al 93° minuto nell incontro contro il Napoli, attribuibile all arbitro Massa per il contatto tra Cornet e Vergara. La valutazione evidenziata dalla CAN è stata descritta come una presa di posizione che invita a riflettere sull applicazione delle norme nel contesto della partita. Il rendimento della squadra e la dinamica della gara hanno acceso un dibattito pubblico; in seguito all evento, l allenatore del Genoa Daniele De Rossi aveva espresso forte dissenso, ritenendo che una interpretazione troppo rigida del regolamento possa snaturare il gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Genoa risponde all'episodio Vergara-Cornet: il club accoglie con responsabilità le analisi del CAN

Approfondimenti su Vergara Cornet

Marelli ha spiegato che il contatto in area tra Vergara e Cornet era troppo leggero per essere considerato un fallo da rigore.

L'articolo presenta un'analisi approfondita del valore del club Juventus, esplorando il prezzo reale e le componenti finanziarie che ne determinano il valore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vergara Cornet

Argomenti discussi: Genoa, beffa di rigore al 95': il Napoli passa 3-2 al Ferraris; De Rossi sbotta dopo Genoa-Napoli: Non so che sport sto allenando! L'episodio mi lascia l'amaro in bocca; Il Milan risponde all'Inter, Allegri si nasconde dopo il 3-0 al Bologna: Dietro sono vicine, sarà difficile chiudere tra le prime 4; Polemiche calendari? Allegri ricorda la sua Juve e risponde per le rime a Conte: Spero di avere questi problemi.

Il Genoa risponde alla Can sul contatto Cornet-Vergara con un comunicato: Segnale di onestà intellettualeAttraverso un comunicato ufficiale, il Genoa ha commentato la vicenda affermando di prendere atto e accogliere con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dalla Commissione Arbitri ... corrieredellosport.it

Moviola Genoa Napoli: gli episodi dubbi del match di Marassi, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26Moviola Genoa Napoli: gli episodi dubbi del match di Marassi, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26 È stata una partita vibrante e complessa quella andata in scena al Luigi Ferraris, termina ... calcionews24.com

Chiara presa di posizione da parte del Genoa dopo la partita col Napoli decisa dal rigore assegnato agli azzurri nel finale per il contatto tra Cornet e Vergara Il comunicato del club rossoblu - facebook.com facebook

Il #Genoa risponde alla Can sul contatto #Cornet- #Vergara con un comunicato: "Segnale di onestà intellettuale" corrieredellosport.it/news/calcio/se… x.com