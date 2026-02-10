Genoa risponde all' episodio Vergara-Cornet | il club accoglie con responsabilità le analisi del CAN

Il Genoa risponde all’episodio Vergara-Cornet e alle analisi del CAN con una nota ufficiale. Il club dice di assumersi le proprie responsabilità, ma ribadisce anche l’importanza del dialogo e della collaborazione. Nessuna presa di posizione dura, ma un messaggio chiaro: lavorano per mantenere un clima sereno e rispettoso. La società si impegna a rispettare le decisioni e a garantire un ambiente più tranquillo per tutti.

Il club rossoblù prende atto delle osservazioni della Commissione Arbitri Nazionale A e B, che nella puntata odierna di Open Var hanno ammesso l errore sul calcio di rigore fischiato al 93° minuto nell incontro contro il Napoli, attribuibile all arbitro Massa per il contatto tra Cornet e Vergara. La valutazione evidenziata dalla CAN è stata descritta come una presa di posizione che invita a riflettere sull applicazione delle norme nel contesto della partita. Il rendimento della squadra e la dinamica della gara hanno acceso un dibattito pubblico; in seguito all evento, l allenatore del Genoa Daniele De Rossi aveva espresso forte dissenso, ritenendo che una interpretazione troppo rigida del regolamento possa snaturare il gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

