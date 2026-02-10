Genoa-Napoli Tommasi sul contatto Vergara-Cornet | Non c' è rigore sbagliato richiamare Massa al Var

Durante la partita tra Genoa e Napoli, il contatto tra Vergara e Cornet ha acceso un dibattito. Dino Tommasi, componente del Can, ha spiegato che non c’era nessun fallo e che richiamare Massa al VAR è stato un errore. La decisione di assegnare un rigore è stata quindi sbagliata.

Sul contatto tra Vergara e Cornet in Genoa-Napoli «non c'è assolutamente fallo». Lo spiega Dino Tommasi, componente Can, durante Open Var, un format di DAZN, FIGC, AIA con la collaborazione di Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio, parlando dell'episodio che ha portato al calcio di rigore per la squadra di Conte. «Cornet gli tocca il piede, ma è una strisciata accidentale - ha aggiunto -. Il fallo deve essere chiaro. Non c'è matrice di passo a piedi. È un errore valutativo che abbiamo fatto. È stato sbagliato anche richiamare Massa al monitor». Parlando della giornata nella sua complessità Tommasi ha sottolineato come ci siano stati «episodi positivi e altri meno da analizzare», mentre soffermandosi sulle polemiche di Juventus-Lazio è «giusto annullare la rete di Koopmeiners perché la posizione di fuorigioco di Thuram impatta su Provedel». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

