Genoa-Napoli sentenza netta a Open Var sui due rigori | parole a sorpresa

La partita tra Genoa e Napoli si conclude con una decisione che fa discutere. Il rigore concesso al Napoli nel finale, per il pestone di Cornet su Vergara, ha sollevato molte polemiche. La Var ha confermato la decisione dell’arbitro, ma le reazioni non sono mancate. La scena diventa subito uno dei temi caldi del giorno tra tifosi e addetti ai lavori.

Ha scatenato infinite polemiche il rigore concesso al Napoli nel finale della partita contro il Genoa per il pestone di Cornet su Vergara. Su Dazn è arrivato il commento ufficiale dei vertici arbitrali tramite il collaboratore CAN Dino Tommasi a Open Var: per i metri arbitrali non si trattava di un calcio di rigore da fischiare. Rigore Napoli, la sentenza di Open Var. Queste le parole di Tommasi a Open Var riguardo il contatto fra Cornet e Vegara: "Lo step on foot nasce per punire situazioni di imprudenza o vigoria sproporzionata, quindi un intervento duro o in ritardo nella contesa o nello scarico del pallone.

