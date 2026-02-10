Genoa-Napoli rigore contestato | errore dopo il richiamo VAR

Durante la partita tra Genoa e Napoli, l’arbitro ha assegnato un rigore che ha subito scatenato proteste. Dopo il consulto con il VAR, l’arbitro ha richiamato e confermato la decisione, ma ora si mette in discussione se sia stato un errore. La situazione potrebbe essere chiarita solo nella prossima puntata di Open Var, ma nel frattempo la decisione ha acceso le polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Servirà la prossima puntata di Open Var per mettere un sigillo definitivo, ma l’indirizzo arbitrale sull’ultima giornata. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Approfondimenti su Genoa Napoli Genoa-Napoli, rigore dopo l'errore di Buongiorno e il fallo di Meret: la spiegazione dell'arbitro Massa Durante il secondo tempo di Genoa-Napoli, l’arbitro Massa ha assegnato un rigore ai padroni di casa. Roma-Milan, due mani e un rigore. Errore Var in Juve-Napoli La 22ª giornata di Serie A si apre con diversi casi da moviola, tra cui Roma-Milan e episodi controversi in Juve-Napoli. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: Genoa-Napoli 2-3, al 95° decide il rigore di Hojlund; Genoa, De Rossi: Regolamento...meriteremmo 5-6 punti in più; Genoa-Napoli 2-3: Hojlund la riprende dal dischetto, vittoria al cardiopalma; Genoa-Napoli 2-3: rigore e polemiche nel finale. Genoa, De Rossi: Regolamento...meriteremmo 5-6 punti in piùL'allenatore del Genoa Daniele De Rossi commenta con amarezza la sconfitta arrivata nel finale contro il Napoli, con un rigore contestato dai rossoblù ... ilsecoloxix.it Il Napoli vince 3-2 contro il Genoa con un rigore nel recupero: scoppia la polemicaNapoli batte il Genoa 3-2 al Ferraris, tra decisioni arbitrali contestate e infortuni chiave. Scopri i dettagli del match. newsmondo.it CASO BUONGIORNO Come sta dopo GENOA-NAPOLI facebook Alessandro Buongiorno rompe il silenzio dopo Genoa-Napoli Il difensore azzurro lancia un bellissimo messaggio in napoletano sui social, mostrando la sua volontà di non mollare dopo i due brutti errori di Genova Forza Ale, siamo tutti con te #SSCNap x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.