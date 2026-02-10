Genoa comunicato a sorpresa sul rigore dato al Napoli | messaggio agli arbitri

Il Genoa ha appena pubblicato un comunicato inaspettato, rivolto agli arbitri. La società si è schierata contro il rigore concesso al Napoli nel finale della partita di sabato, quando Cornet ha commesso un pestone su Vergara. La squadra rossoblù mette in discussione la decisione e si prepara a chiedere chiarimenti ufficiali.

Il Genoa ha diramato pochi minuti fa un comunicato di risposta agli arbitri in merito al rigore concesso al Napoli nel finale della gara di sabato per un pestone di Cornet su Vergara. Il penalty è stato definito non corretto dai vertici arbitrali a Open Var su Dazn e a queste considerazioni il club rossoblù risponde con un comunicato volto a chiudere le polemiche. Il comunicato del Genoa dopo il caso rigore. Il club applaude la chiara considerazione del rigore come non corretta: "Il Genoa accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dalla Commissione Arbitri Nazionale in merito a episodi tecnici verificatisi in particolare nelle recenti partite, l'ultimo dei quali nel match con il Napoli.

