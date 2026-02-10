Geneticamente solidali | Vicopisano celebra un anno di economia circolare

Vicopisano festeggia un anno di economia circolare. L’amministrazione comunale ha organizzato eventi e iniziative per mettere in luce come si possa unire tutela ambientale, solidarietà e partecipazione attiva dei cittadini. La comunità si è dimostrata coinvolta e pronta a sostenere pratiche sostenibili, consolidando un modello che potrebbe ispirare altri comuni della zona.

Vicopisano (PI), 10 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Vicopisano valorizza e divulga un’esperienza che unisce ambiente, solidarietà e partecipazione. Si tratta del gruppo “Geneticamente Solidali”, una realtà nata 'dal basso 'e cresciuta rapidamente, che rappresenta oggi un esempio concreto di economia circolare, attenzione all’ambiente e solidarietà attiva. Il gruppo è stato fondato da Fabio Cei, di Vicopisano, e Maria Antonietta Pannone, di Cascina, partendo da un’esigenza semplice e insieme profondamente attuale: evitare che oggetti ancora utili vengano buttati via, trasformando lo spreco in possibilità e il superfluo in risorsa per altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Geneticamente solidali”: Vicopisano celebra un anno di economia circolare Approfondimenti su Geneticamente Solidali Economia circolare: dalle trafilerie lecchesi un brevetto che vale 5 milioni di euro l'anno Un nuovo brevetto sviluppato dalle trafilerie lecchesi, risultato del progetto Star di ApiTech e Università Bicocca di Milano, trasforma un rifiuto industriale in un’opportunità di business. Ecoforum Veneto, quest'anno è Este la "capitale" veneta dell’economia circolare Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Geneticamente Solidali Geneticamente solidali: Vicopisano celebra un anno di economia circolareL’esperienza di Geneticamente Solidali si inserisce pienamente nella cultura del dono che l’Amministrazione Comunale di Vicopisano ha sempre cercato di promuovere e sostenere in molteplici forme: ... lanazione.it Dona un significato speciale ai tuoi momenti più belli. Le bomboniere solidali di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica raccontano la tua gioia e accendono la speranza nella ricerca. Scegli sacchetti di stoffa, scatolette e piccoli pensieri da condividere con chi ami - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.