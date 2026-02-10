Generazione Z si difende | Basta stereotipi siamo connessi non superficiali

La generazione Z di Sogliano al Rubicone si oppone agli stereotipi che la dipingono come superficiale e maleducata. Gli studenti si sono riuniti per ribadire che sono connessi, interessati e che ci sono tanti ragazzi che studiano e si impegnano. Loro stessi ammettono che ci sono eccezioni e comportamenti sbagliati, ma chiedono di evitare generalizzazioni che rischiano di dare un’immagine distorta della loro realtà.

Studenti di Sogliano al Rubicone contestano stereotipi negativi sulla loro generazione, lamentando una percezione distorta che li dipinge come maleducati e disinteressati allo studio, pur riconoscendo la complessità del quadro e la presenza di eccezioni virtuose. La riflessione nasce da un'analisi critica delle critiche rivolte ai giovani, spesso associate a un eccessivo attaccamento agli strumenti digitali e a una superficiale ricerca di status sociale. Un coro di voci giovani si alza da Sogliano al Rubicone, in provincia di Cesena, per contestare un'immagine spesso stereotipata e poco lusinghiera che gli adulti, a loro dire, tendono a proiettare sulla "generazione Z".

