Gen Z e Decreto Sicurezza | l’84% dei giovani favorevole alla stretta su ordine e legalità

Oltre 1.000 giovani italiani hanno risposto a un sondaggio di Skuola.net e la maggior parte si dice favorevole al nuovo Decreto Sicurezza. L’84% dei ragazzi sostiene le misure del governo Meloni contro la criminalità giovanile, mostrando un chiaro supporto alla stretta su ordine e legalità.

Un instant poll condotto da Skuola.net tra oltre 1.000 ragazze e ragazzi della sua community rivela un consenso solido dei giovani italiani verso il nuovo Decreto Sicurezza varato dal governo Meloni come strumento di contrasto alla criminalità giovanile. Secondo il sondaggio «a caldo», all’ 84% dei partecipanti il provvedimento piace o lo ritiene giusto, mentre soltanto il 16% lo giudica eccessivo o sbagliato. Tra i commenti raccolti sui canali social, emerge una percezione diffusa di insicurezza: molti studenti esprimono la paura di diventare vittime di aggressioni, sia nei contesti scolastici che nella vita quotidiana, e vedono nella mano più ferma dello Stato una risposta necessaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

