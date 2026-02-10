La piattaforma Gemini si avvicina a diventare più facile da usare anche sulla versione desktop di Android. Gli sviluppatori lavorano per integrare nuove funzionalità che semplificheranno l’esperienza e renderanno più immediata la navigazione. La novità potrebbe arrivare presto, migliorando notevolmente l’uso quotidiano del servizio su dispositivi desktop.

Questo testo presenta una panoramica sull’evoluzione di Gemini nel contesto dell’ Android desktopOS in fase di sviluppo. si osservano segnali utili a comprendere come l’integrazione di Gemini potrebbe espandersi nell’ecosistema Google, con l’anticipazione di una preview nel corso dell’anno. l’attenzione è rivolta alle modalità di accesso e alle potenziali innovazioni guidate dall’intelligenza artificiale all’interno del nuovo ambiente desktop di Google. android desktop os pronto a lanciare gemini in una nuova modalità. Google sta lavorando a una sostituzione di ChromeOS con un system operativo desktop basato su Android, noto provvisoriamente come Aluminum OS. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gemini più accessibile nella interfaccia desktop android in arrivo

Approfondimenti su Gemini Android

Google lavora a un grande aggiornamento per Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gemini Android

Argomenti discussi: Passare da Gemini a ChatGPT presto sarà facile, la svolta Google; Gemini cambia volto su Android con un overlay più pulito; Google Gemini supera i 750 milioni di utenti mensili; Gemini supera i 750 milioni di utenti mensili e consolida la strategia AI di Google.

Cambia Strumenti dell’app di Gemini: rispetto a prima strumenti separati, interfaccia più chiaraGoogle ha rivisto il menù Strumenti della versione web di Gemini, scegliendo una soluzione più ordinata. La modifica è già in distribuzione graduale. L’el ... tecnoandroid.it

Gemini cambia volto su Android con un overlay più pulitoSembra che Google stia lavorando ad alcune modifiche per l'overlay di Gemini, diamo un'occhiata insieme alle novità ... tuttoandroid.net

Apple pianifica di integrare chatbot di terze parti in CarPlay . App come Claude, Gemini e ChatGPT saranno accessibili in auto per la prima volta. Non controlleranno veicolo o iPhone, richiedono apertura manuale. #carplay #ai #apple x.com

Buongiorno scusate la domanda che forse esula dagli scopi del gruppo, ma riguarda il funzionamento di Gemini Live e magari potrebbe interessare altri perché pare non sia l'unico cui capita. Da quando ho attivato l'abbonamento Premium è sparita la funzion facebook