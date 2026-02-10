Un C130J dell’Aeronautica atterra a Ciampino con 26 pazienti palestinesi e le loro famiglie. Sono persone in condizioni urgenti che arrivano in Italia grazie a un nuovo ponte umanitario. L’operazione mira a portare aiuto alla popolazione civile della Striscia di Gaza, colpita dalla crisi.

(LaPresse) Un C130J Hercules dell’Aeronautica Militare è atterrato a Roma Ciampino portando in Italia 26 pazienti palestinesi in condizioni urgenti e i loro familiari, nell’ambito di una nuova operazione umanitaria a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza. A bordo del velivolo, uno dei tre impiegati oggi per questa missione congiunta, c’erano in totale 117 persone. All’arrivo, nell’area dell’aeroporto riservata al 31° Stormo, sono stati accolti quattro pazienti minorenni e i loro accompagnatori. Sul posto erano presenti ambulanze pronte a trasferire i pazienti verso diverse strutture ospedaliere: due al Policlinico Umberto I e uno al Bambino Gesù di Roma, e uno al Santobono di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, nuovo ponte umanitario con l'Italia: l'arrivo di 26 pazienti a Ciampino

