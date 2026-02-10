Gaza Indonesia pronta a mandare fino a 8mila soldati per piano di pace Trump

L’Indonesia si prepara a inviare tra 5.000 e 8.000 soldati a Gaza. Lo farà per partecipare a un piano di pace sostenuto dagli Stati Uniti. È la prima volta che un paese straniero invia truppe nella Striscia dal 1967.

L'Indonesia si prepara a inviare tra 5.000 e 8.000 soldati a Gaza nell'ambito di un piano di pace internazionale sostenuto dagli Stati Uniti, segnando la prima presenza militare straniera nella Striscia dal 1967. La decisione, presa dal presidente indonesiano Prabowo Subianto, mira a supportare la stabilizzazione della regione e a collaborare con le autorità palestinesi, inserendosi in un contesto più ampio delineato dal piano mediorientale di Donald Trump. L'invio del contingente, composto da unità sanitarie, ingegneristiche e personale addestrato per operazioni di peacekeeping, rappresenta un passo storico e potenzialmente delicato per il Paese più popoloso del mondo a maggioranza islamica.

