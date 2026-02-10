Gattuso parte la missione playoff | cena a Milano coi calciatori dell’Inter e non solo La ricostruzione

Rino Gattuso ha iniziato la sua missione per i playoff mondiali. Ieri sera ha organizzato una cena a Milano con alcuni calciatori dell’Inter e altri nazionali italiani. L’obiettivo è rafforzare il gruppo in vista delle sfide decisive. La serata è stata informale, ma molto importante per creare spirito di squadra.

Inter News 24 Gattuso, CT dell’Italia, ha fatto partire la missione playoff Mondiale: cena a Milano con i calciatori “azzurri” dell’Inter e non solo. In vista dell’ultima chiamata per il Mondiale 2026, il CT Gennaro Gattuso ha scelto una via non convenzionale per compattare il gruppo azzurro: la diplomazia della tavola. Senza la possibilità di convocare uno stage ufficiale, “Ringhio” ha dato il via a un tour motivazionale che ha avuto in Milano il suo cuore pulsante, con l’obiettivo di blindare psicologicamente i pilastri dell’ Inter in vista dello spareggio del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Internews24.com

Gennaro Gattuso è tornato a Castel Volturno, sede di allenamento della Nazionale italiana, per preparare i prossimi impegni in vista dei playoff mondiali.

Domani sera, tifosi di Milan e Inter si riuniscono a cena con Rino Gattuso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Italia, Gattuso torna a Castel Volturno: missione playoff Mondiali; Lazio, Gattuso in missione a Torino: il ct valuta Romagnoli e non solo; Italia Gattuso torna a Castel Volturno | missione playoff Mondiali.

