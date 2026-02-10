Questa mattina a Garlasco sono riprese le indagini sul delitto di circa un anno fa. Lovati, uno degli investigatori, ha detto che Andrea Sempio non dimostra empatia e si comporta in modo freddo. Le forze dell’ordine cercano di capire se può essere coinvolto o meno nella vicenda. La scena rimane tesa, mentre si attende di scoprire nuove prove.

Chi è Andrea Sempio? È forse una domanda che si sta ponendo il Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche), nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco partite circa un anno fa. Sempio è indagato, per la terza volta e la procura lavora nel più stretto riserbo, anche se non sono mancate speculazioni, suggestioni e ipotesi nel corso di questi lunghi mesi. Diverse ipotesi, molto spesso bollate come fantasiose, sono giunte dal suo ex avvocato, Massimo Lovati, il quale ha avuto un colloquio con la giornalista Ilenia Petracalvina per la trasmissione “Lo stato delle cose”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, il ritorno di Lovati: "Sempio non è empatico”

