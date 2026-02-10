Garlasco il mistero della scarpa trovata nel 2008 dopo l' omicidio | le versioni del testimone e del vigile

Nel caso di Garlasco, ancora si cerca di chiarire cosa fosse quella scarpa trovata mesi dopo l’omicidio. Un testimone e un vigile hanno fornito versioni diverse, e la vicenda resta avvolta nel mistero. La scarpa potrebbe essere un elemento chiave, ma ancora non si sa se sia collegata all’omicidio o meno. La polizia continua a indagare senza tralasciare nessuna pista.

Nove mesi dopo l'omicidio di Garlasco un uomo della zona ha ritrovato una scarpa in un campo nei pressi della villetta dei Poggi. Un elemento che non sembra mai essere stato preso in considerazione dai carabinieri di Vigevano, che stavano svolgendo le indagini. Non fu ritenuto un reperto rilevante e le autorità non ne verbalizzarono nemmeno la consegna. La scarpa ritrovata dietro alla villetta dei Poggi Il racconto dell'uomo che trovò la scarpa Le due versioni del vigile che ha repertato la scarpa Le Sit contraddittorie La scarpa ritrovata dietro alla villetta dei Poggi Nel pomeriggio del 4 aprile 2008 un uomo trovò nella campagna dietro alla villetta dei Poggi una scarpa, un mocassino da donna.

